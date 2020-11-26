Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 2021-ый Годом знаний в Югре

В докладе депутатам Ханты-Мансийской областной думы губернатор региона Наталья Комарова представила инвестиционное послание Югры. Скриншот видео

2021 год станет в Югре Годом знаний. Об этом губернатор округа Наталья Комарова объявила сегодня, 26 ноября, во время доклада отчета о работе регионального правительства за 2020 год, инвестиционного послания, обращения губернатора к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам окружной думы.

– Организация объединенных наций объявила 2021 год международным годом творческой экономики для устойчивого развития. Предлагаю объявить 2021 год – Годом знаний в Югре. Дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию в период после пандемии, применив интеллект на благо Югры – от детского сада до «умных» городов и поселков, инновационных промышленных предприятий, научных центров, экономики знаний, – призвала Наталья Комарова.

По словам главы региона, 2021 год станет годом для каждого, кто учится и делает мир вокруг лучше благодаря новым знаниям и навыкам – для учителей, ученых, предпринимателей, создающих новый продукт, врачей, повышающих свою квалификацию ради спасения жизней. В Югре есть хорошая база для развития и роста в области науки и образования. Так, в соответствии с национальной целью «Возможности для самореализации и развития талантов» ведется работа по развитию образовательной инфраструктуры. В 18 муниципальных образованиях автономного округа обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

– В течение этого года дети получат девять детских садов, четыре из них уже введены в эксплуатацию: в поселках Нижнесортымский, Солнечный, Междуренческий, в Югорске. Введены новые школы в Белоярском и Нижневартовске, завершается строительство школы в Нижневартовске, Сургуте, комплексного объекта «Школа-детский сад» в поселке Юганская Обь, – сообщила Наталья Комарова.

Она подробно остановилась на ключевых достижениях в сфере образования и заложенных на будущее началах. Кроме того, в докладе окружному парламенту глава региона представила инвестиционное послание на 2021-2023 годы.

– Как подчеркнул президент России Владимир Путин на саммите «Группы двадцати», человечество переживает системный экономический кризис, которого современный мир не знал со времен Великой депрессии, и его «главным риском остается массовая долгосрочная, так называемая застойная безработица». Отвечая на этот вызов, нам простоит сосредоточить все ресурсы – стимулировать рост самозанятости, инновационных отраслей, создавать новые рабочие места, в том числе «забирая» их с других рынков, формируемых нашим региональным спросом, экономикой Югры, – подчеркнула Наталья Комарова.