Наталья Комарова представила инвестиционное послание Ханты-Мансийской областной думе

Наталья Комарова: "2021 год заставил отозваться на многие вызовы". Скриншот видео

Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам Ханты-Мансийской областной думы с отчетом о работе правительства за 2020 год и инвестиционным посланием. 45-ое заседание югорского парламента прошло в режиме онлайн сегодня, 26 ноября.

Наталья Комарова отметила, что 2020 год стал годом испытаний. Работа правительства Югры была сосредоточена на мерах, влияющих на сохранение и создание рабочих мест, оказание поддержки наиболее уязвимым группам населения, сохранение жизни людей, что синхронизировано с приоритетами, вошедшими в декларацию саммита лидеров «Группы двадцати».

Для поддержки граждан и бизнеса в период пандемии в регионе затрачено около 70 млрд рублей, из них около 9 млрд рублей направили на профилактику и борьбу с ковидом нефтяные, нефтегазосервисные, все другие организации.

– Дополнительная поддержка предоставлена 480 000 югорчан из числа неработающих пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, беременных женщин, – напомнила глава Югры. – Пандемия стала вызовом для нашей системы здравоохранения, управления. Многое сделано для того, чтобы обеспечить ее надежную, бесперебойную работу.

Главной темой инвестиционного послания губернатора стала экономика Югры, но кроме того в трехлетнем плане на 2021-2023 годы Наталья Комарова представила план реализации программ в социальной сфере и развития округа. Правительство Югры ускорит разработку прорывных технологий добычи углеводородов, займется модернизацией и созданием новых производственных мощностей в сфере АПК, внедрит экосистемы «Инвестиционный бюджет», а также продолжит развивать транспортную систему региона.

2021 год заставил отозваться на многие вызовы. В этой связи продолжится работа с представителями МСП и самозанятости, социальная поддержка югорчан, развитие отраслей медицины, науки и образования. По словам главы региона, Югра славится поступками и яркими открытиями, которые совершают талантливые, преданные делу, Родине, отчему дому люди.

– Югра – «делами великая». Наш земляк, заслуженный художник России Геннадий Степанович Райшев отмечал: «Очень важно иметь свое место, с которого можно обозревать землю и иметь связь с космосом. Для меня это Югра». Другой наш земляк – космонавт Сергей Рыжиков – сейчас работает командиром международной космической станции. Сергей недавно отправил послание югорчанам с орбиты, в котором сказал: «Многие, приехавшие в Югру, казалось, на время, «прикипели» душой к неповторимой атмосфере нашего округа, друг к другу». Каждому из нас в отдельности важно чувствовать нашу связь друг с другом, сопричастность к югорской семье. Наши сплоченность, труд, настрой на общий успех позволят преодолеть испытания, реализовать обязательства юбилейного 90-го югорского года, – убеждена Наталья Комарова.