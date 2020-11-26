В Ханты-Мансийске продолжают дезинфицировать подъезды в жилых домах Фото: управление общественных связей

Подъезды в жилых домах Ханты-Мансийска продолжают дезинфицировать с помощью хлорсодержащего раствора.

- В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе, мы продолжаем ежедневно осуществлять влажную уборку подъездов. Дезинфекция проводится на входных группах многоквартирных домов, первых этажах, лестничных маршах, в лифтовых кабинах – рассказывает заместитель директора МП «Водоканал» Александр Тальнишных.

Александр Тальнишных также подчеркнул, что особое внимание при дезинфекции уделяется контактным поверхностям: почтовые ящики, лестничные перила, домофоны, кнопки лифта. И рассказал, что для уборки используется концентрат «Гипохлорит Натрия марки «А».

Всего в окружной столице свою деятельность осуществляют 17 управляющих организаций и пять ТСЖ под управлением которых находится 776 многоквартирных домов, площадь мест общего пользования которых составляет больше 324 тысяч квадратных метров.

Дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах проводится с 24 марта. Сейчас в Ханты-Мансийске, как и во всём округе сохраняется масочный режим и предписания соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.