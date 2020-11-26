2021 год объявлен Годом знаний в Югре Фото: скриншот с видео отчета, обращение, инвестиционное послание к жителям, депутатам, представителям общественности Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова объявила 2021 год в Ханты-Мансийском автономном округе Годом знаний.

Об этом стало известно , инвестиционного послания, обращения губернатора к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам окружной думы.

- Организация Объединенных Наций объявила 2021 год международным Годом творческой экономики для устойчивого развития. Предлагаю объявить 2021 год Годом знаний в Югре: дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию в период после пандемии, применив интеллект на благо Югры, – от детского сада до «умных» городов и поселков, инновационных промышленных предприятий, научных центров, экономики знаний, – сказала Наталья Комарова.

По словам губернатора, это будет год для каждого, кто учится и делает мир лучше, благодаря новым знаниям, навыкам – учителей, ученых, предпринимателей, создающих новые продукты, врачей, повышающих свою квалификацию ради спасения жизней, и многих других.