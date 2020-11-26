Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 ноября 2020 года увеличилось на 209 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 209 новых случаев коронавируса в 21 муниципалитете. За весь период пандемии зафиксировано 33 474 случая.

По клинической структуре: на момент выявления у 146 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 189 случаях, по 20 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 12 663, сняты с наблюдения – 96 466 человек.

За сутки на COVID-19 обследовано 7 085 человек, всего – 1 013 252 жителя региона.

Высокие цифры заражения: в Сургуте – 58; Ханты-Мансийске – 28; Нягани – 28; Нижневартовске – 17; Нефтеюганске – 12; Нефтеюганском районе – 11.

Чуть меньше заразилось: в Советском районе, Югорске, Октябрьском районе и Кондинском районе по 7 человек; в Мегионе – 5.

Закрывают список по заболеваемости за сутки: Когалым – 4; Покачи – 4; Сургутский район – 3; Урай – 3; Пыть-Ях – 2; Радужный – 2; Ханты-Мансийский район – 1; Нижневартовский район – 1; Белоярский район – 1; Березовский район – 1.

Состояние 160 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 389 человек.

За сутки вылечилось 227 человек, за весь период пандемии выздоровели – 28 380 югорчан.