В Урае Медведь из известного мультика рассказал детям о правилах безопасности на водоёмах

Спасатели Урая вместе с героем мультфильма провели беседы с детьми о безопасности на водоёмах Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сотрудники МЧС и спасатели Урая продолжают проводить профилактическую работ, направленную на детскую безопасность, а помогают им в этом волонтёры городской школы №6.

Чтобы привлечь внимание детей, специалисты экстренных служб вышли на набережную реки в компании знаменитого героя из мультфильма «Маша и Медведь», и мишка вместе со спасателями проводил беседы с детьми.

Дети часто проводят свой досуг неподалеку от реки и катаются со склона. Во время разговора, юные собеседники уверили спасателей, что они не нарушают правил безопасности и близко к речке не подходят, понимая что это небезопасно. Кроме того, ребята сказали, что в случае если вдруг они станут очевидцами провала человека на льду, не растеряются и вызовут на помощь спасателей.

- Мы несколько раз в день объезжаем прибрежную территорию и контролируем обстановку, смотрим, не вышли ли на лёд дети или группы рыбаков. Беседуем с людьми, - рассказывает начальник аварийно-спасательного формирования города Виктор Терешко.

Но какие бы воспитательные и профилактические работы ни проводили в образовательных учреждениях сотрудники МЧС и другие службы, главное – это постоянный контакт с ребенком. Родителям необходимо вместе с детьми продумать и организовать досуг, тогда взрослые будут знать, как проводит время их ребенок.

Даже в самые сильные морозы на водоемах могут быть места, где есть вероятность провала под лёд. Специалисты поясняют, что там где сильное течение лёд может вымывать, а есть места где бьют теплые ключи.

Профилактическая работа спасателями у водоемов будет проводиться в течение всего зимнего периода.