Погода в Югре на 26 ноября 2020 года: немного похолодает Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 26 ноября: Днём температура воздуха -4,-9 ºС. Ночью -9,-14 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -6,-8 ºС, ночью -9,-11 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В Сургуте: Днём -8 °С, ночью -11 °С, пасмурно, без осадков, ветер южный 2-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём -9 °С, ночью -12 °С, пасмурно, без осадков, ветер южный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -8 °С, ночью -11 °С, пасмурно, осадков не ожидается, ветер южный 3-4 м/с.

В Когалыме: Днём -8 °С, ночью -11 °С, пасмурно, без осадков, ветер южный 3-4 м/с.

В старину на Руси говорили: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять». Морозы становились все сильнее, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. «На Златоуста все поле пусто»,-замечали люди.