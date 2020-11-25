Сотрудники ДПС Ханты-Мансийска задержали водителя с поддельными документами Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль «Урал» за рулем, которого находился 25-летний житель Ханты-Мансийска.

Госавтоинспекторам мужчина предъявил водительское удостоверение категории «В» «С» «СЕ» с признаками подделки. В результате экспертизы выяснено, что бланк водительского удостоверения изготовлен не производством «Гознак».

Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Максимальное наказание, которое может получить нарушитель - исправительные работы на срок до 2 лет.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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