В Югре оштрафована аптека за отсутствие жизненно важных лекарств Фото: pixabay.com

Прокуратура г.Мегиона проверила исполнение законодательства по обеспечению граждан лекарственными средствами.

Во время проверки установлено, что в одной из аптек в посёлке Высокий, отсутствуют лекарственные препараты, включенные в минимальный ассортимент жизненно важных лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи.

Для того, чтобы устранить нарушение закона прокурор города внес директору общества представление с требованием незамедлительного устранения нарушений, а также должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении аптеки возбуждено административное дело по стать "осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)".

В итоге аптечная организация должна оплатит штраф в сумме 50 тысяч рублей.

Благодаря работе прокуратуры нарушения закона устранены, в аптеке обеспечен необходимый перечень лекарственных препаратов.