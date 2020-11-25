В Пыть-Яхе мужчина присвоил чужой телефон и может получить за это срок

В Пыть-Яхе мужчина присвоил чужой телефон и может получить срок Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по г. Пыть-Яху поступило сообщение от специалиста экономической безопасности магазина о том, что 19 ноября какой-то мужчина украл сотовый телефон марки «HONOR» у директора магазина, которая оставила его на стеллаже хлебобулочных изделий.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в магазине. Им оказался 56-летний житель Челябинской области, который работает стропальщиком в одной из организации города Пыть-Яха.

Нарушитель пояснил сотрудникам, что, совершая покупку в данном магазине, увидел гаджет, который лежал на стеллаже, и положил себе в карман. На кассе никому не сказал о находке. А по приходу домой, телефон выключил и на несколько дней и уехал на работу на месторождение.

Сотрудники полиции забрали похищенный телефон у мужчины. Свою вину подозреваемый полностью признал.

Возбуждено уголовное дело, нарушителю закона грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.