В Нижневартовске решают вопрос создания муниципальных приютов для бездомных животных Фото: pixabay.com

Вопрос обращения с бездомными животными стоит на повестке дня в Нижневартовске.

- Сложившаяся практика возврата животных по схеме «отлов - стерилизация - вакцинация - возврат в среду» создает негативный общественный резонанс. Это видно по многочисленным обращениям и высказываниям в социальных сетях - рассказывает депутат Думы Нижневартовска Владимир Джек.

Депутат также рассказал, что единственный частный приют, работающий в Нижневартовске не обеспечивает даже временное содержание на период стерилизации и вакцинации всех бродячих животных. Создание муниципальных или государственных приютов могло бы изменить ситуацию.

- Мы уже обсудили этот вопрос с коллегами. У нас есть предложения по созданию приютов, государственных или муниципальных учреждений, для бездомных животных. Среди предложений также полная компенсация затрат муниципалитетов на исполнение государственных полномочий по отлову, транспортировке, вакцинации и содержанию животных, что очень важно в условиях дефицита местного бюджета, - отметил председатель комитета по вопросам безопасности населения Думы Нижневартовска Сергей Жигалов.

В ближайшее время предложения от нижневартовских депутатов будут направлены в округ. Их рассмотрит ветеринарная служба, а затем профильный комитет Думы Югры. Далее будет решаться вопрос о корректировке существующих норм на законодательном уровне.