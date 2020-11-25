Югорчанка перешла по ссылке в смс и лишилась своих денег Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 18 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Более 900 тысяч рублей лишились жители региона. Большинство случаев зарегистрировано в Нижневартовске.

28-летний житель Нягани лишился более 50 тысяч рублей, когда хотел приобрести на сайте объявлений игровую приставку «PlaуStation 5». Югорчанин перевел деньги незнакомцу, после чего тот перестал выходить на связь.

Жительнице Ханты-Мансийска пришло сообщение с неизвестного номера о том, что она должна получить выигрыш. Перейдя по ссылке в сообщении, женщина ввела реквизиты своей банковской карты и "подарила" мошенникам свыше 30 тысяч рублей.

Пенсионерка из Сургутского района после звонка якобы сотрудника службы безопасности банка осталась с кредитом, но без денег. Звонивший оформил займ на ее имя и под предлогом аннулирования кредита, узнал код из смс-сообщений, а затем украл с счета югорчанки 200 тысяч рублей.

По всем случаям полицейскими возбуждены уголовные дела.

Полиция Югры призывает граждан быть бдительными при совершении сделок удаленным способом и никому не сообщать коды от банковских карт.