Югорчане будут получать смс о возможных контактах с заболевшими COVID-19 Фото: pixabay.com

В Югре до конца ноября будет внедрена электронная система регистрации посетителей при входе на объекты общественного доступа. Система будет работать путем сканирования и присвоения QR-кода.

Региональный департамент информационных технологий и цифрового развития создает в государственной информационной системе «Цифровое уведомление» соответствующий модуль, который будет оповещать посетителей общественных мест о возможных контактах с заболевшими COVID-19.

Модуль позволит обеспечить регистрацию номера телефона путем сканирования QR-кода при входе посетителей в общественные организации и рассылку им уведомления о возможных контактах с заболевшими гражданами.

Скачать QR-код смогут все организациям, зарегистрированные в реестре и возобновившие деятельность. Для этого ответственным сотрудникам данных организаций необходимо перейти на сайт и ввести свой ИНН.

Если организации разрешена работа, QR-код можно будет скачать как картинку, распечатать, разместить на входе в заведение.

Посетителям на входе нужно зарегистрировать свое посещение: он отсканирует QR-код или вручную введет адрес ссылки, которая будет написана под QR-кодом; перейдет по ссылке; в открывшемся окне введет номер телефона; поставит галочку о согласии на обработку своих персональных данных. После чего пользователю поступит СМС с кодом, который потребуется ввести для завершения регистрации.

В случае, если у посетителя подтвердится диагноз COVID-19, остальным гостям общественной организации, находящимся в этом помещении, будут направлены оповещение о возникшем риске.

Разработку программного модуля планируется завершить до 30 ноября. Он будет применяться в столовых, кафе, ресторанах, фитнес-центрах, бассейнах, а также в других местах повышенного скопления людей.