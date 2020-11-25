В Сургуте автомобиль вылетел в кювет и загорелся: водитель погиб Фото: скриншот с видео УМВД России по г.Сургуту

Сегодня в Сургуте около 5 часов утра на Восточной объездной дороге произошло страшное ДТП, в результате которого погиб один человек.

По сообщению УМВД России по г.Сургуту, за рулем автомобиля «Тайота Авенсис» находился 43-летний владелец транспортного средства.

Автомобиль двигался со стороны г. Нижневартовск в сторону г. Сургут и вылетел в кювет, а затем въехал в дерево, после чего машина загорелась. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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