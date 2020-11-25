В Ханты-Мансийске работает выездная бригада, которая проводит вакцинацию от гриппа Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Если некогда привиться от гриппа, тогда специально действует выездная бригада окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийска для вакцинирования от гриппа.

Подобная акция проходит в больнице с начала эпидемиологического сезона и старта прививочной кампании. Фельдшеры выезжают на предприятие или в организацию для того, чтобы привить сотрудников, рабочий коллектив. Жителей также приглашают на вакцинацию как в стенах больницы, так и на рабочих местах, и даже во время отдыха, например, при посещении торговых центров.

Выездные бригады уже были в детских садах, школах и организациях Ханты-Мансийска. В выходные бригада фельдшеров выехала в торговые центры «Небо» и «Сатурн».

Грипп - инфекционное заболевание, которое имеет обширный перечень осложнений. Поэтому важно своевременно проводить профилактику и правильно лечить саму болезнь.

Вакцинация против гриппа мобильной выездной бригадой медицинских работников проводится еженедельно. Полностью соблюден санитарно-эпидемиологический режим, все абсолютно безопасно.

Привиться в выездной бригаде это как прийти в прививочный кабинет при поликлинике. Прививка защищает не только самого человека, но и заботится о защите окружающих, та как вырабатывается общественный иммунитет.