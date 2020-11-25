Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 ноября 2020 года увеличилось на 202 человек Фото: pixabay.com

По информации Оперативного штаба в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 33 265 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 202 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете.

По клинической структуре: на момент выявления у 93 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 103 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 182 случаях, по 20 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 159 человек, сняты с наблюдения – 95 619 жителей региона.

За сутки на COVID-19 обследовано 7 190 человек, всего за период пандемии – 1 006 167.

Первые в списке по заболеваемости: Нижневартовск – 31; Сургут – 29; Ханты-Мансийск – 21; Нягань – 14; Советский район – 14; Нефтеюганск – 9; Мегион – 9; Югорск – 9.

Далее идут: Сургутский район – 8; Пыть-Ях – 8; Урай – 7; Октябрьский район – 7; Когалым – 6; Ханты-Мансийский район – 5; Покачи – 5; Кондинский район – 5.

Закрывают список: Радужный – 4; Лангепас – 3; Белоярский район – 3; Березовский район – 3; Нефтеюганский район – 1.

167 пациентов переносят заболевание тяжело, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки скончались от коронавируса 7 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 381 человек.

За сутки выздоровели 185 человек, за весь период пандемии – 28 153 югорчанина.