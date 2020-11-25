За прошедшие сутки в Югре зафиксировано 50 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений, по горячим следам раскрыто 27.

В Нижневартовске молодой человек, находясь у дома по переулку Больничный, украл сотовый телефон у несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело.

В Сургуте двое молодых людей, находясь в магазине по улице Грибоедова, похитили алкоголь на сумму более 4 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые под подпиской о невыезде ждут своего наказания.

Сотрудники уголовного розыска Нефтеюганского района нашли и задержали 41-летнего мужчину, который находясь на кустовой площадке месторождения похитил кабель, причинив тем самым материальный ущерб на сумму более 2 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

А также сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска задержан 30-летний мужчина, который в квартире по улице Северной украл имущество на общую сумму 35 тысяч рублей. Преступник также находится под подпиской о невыезде.