Погода в Югре на 25 ноября 2020 года: преимущественно без осадков Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 25 ноября: Днём температура воздуха -3,-8 ºС. Ночью -8,-13 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер южный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -5,-7 ºС, ночью -9,-11 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём -6 °С, ночью -8 °С, пасмурно, без осадков, ветер южный 3-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -7 °С, ночью -8 °С, пасмурно, без осадков, ветер южный 3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -6 °С, ночью -9 °С, пасмурно, осадков не ожидается, ветер южный 4 м/с.

В Когалыме: Днём -7 °С, ночью -8 °С, пасмурно, без осадков, ветер южный 4 м/с.

На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы - на Масленицу либо на Красную горку. Поэтому девушкам и юношам, не встретившим свою судьбу, приходилось ждать до весны и завидовать более удачливым подругам и друзьям.

На Ивана (Иоанна) обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели- до самого Введения. «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», - говорили люди.