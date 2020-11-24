Погода в Югре на 24 ноября 2020 года: местами изморозь Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 24 ноября: Днём температура воздуха -4,-9 ºС. Ночью -10,-15 ºС, в отдельных районах -4,-9 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер юго-западный 5 - 10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём-5,-7 ºС, ночью -10,-12 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5 - 10 м/с.

В Сургуте: Днём -6 °С, ночью -8 °С, пасмурно, осадков не ожидается, ветер южный 3-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -7 °С, ночью -9 °С, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -6 °С, ночью -9 °С, пасмурно, ветер южный 3-4 м/с.

В Когалыме: Днём -8 °С, ночью -9 °С, пасмурно, ветер юго-западный 4 м/с.

Прозвище Федора (Феодора) — Студит — в русском народе истолковали по-своему, называя святого еще и Морозом. «Федор Студит землю студит», — говорили люди. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: «Со Студита стужа — что ни день, то хуже».

Если на небе в этот день было много звезд — к лету можно было запасать корзины и туеса ягод и грибов. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.