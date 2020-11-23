В Ханты-Мансийске проведут 4 всероссийских шахматных турнира Фото: pixabay.com

Федерации шахмат России и Югры проведут до конца 2020 года в Ханты-Мансийске 4 всероссийских турнира. 10-й этап Кубка России по шахматам среди мужчин стартует 29 ноября, за призы которого до 9 декабря поборются 100 участников. Столько же шахматистов примут участие во всероссийском соревновании по быстрым шахматам «Кубок Югры» среди мужчин и женщин, которое пройдет с 9 по 13 декабря. Затем 16 участников выступят на всероссийском соревновании по быстрым шахматам «Топ 16» среди мужчин и женщин. И с 17 по 24 декабря 8 участниц поборются за звание сильнейших на 4-ом этапе Кубка России по шахматам среди женщин. В течение года спортсмены сражаются за лучшие результаты в региональных этапах Кубка России. В финал у мужчин выходят 16 спортсменов, набравших максимальное количество очков в турнирах, имеющих статус этапов Кубка России 2020, и 2 спортсмена по квоте оргкомитета. В финал Кубка России у женщин выходят 7 спортсменок с наилучшими результатами в аналогичных турнирах, а также одна участница по заявке от оргкомитета. Игры в стенах Югорской шахматной академии пройдут с соблюдением всех действующих санитарных правил профилактики COVID-19.

Проведение этапов соревнований на Кубок России по шахматам среди мужчин и женщин, а также финального турнира в Ханты-Мансийске стало ежегодной традицией - уже более 10 лет победитель Всероссийских соревнований определяется в Югре.