В Мегионе будут судить мошенника, который обманул югорчан на крупные суммы Фото: pixabay.com
Прокуратура г.Мегиона утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 29–летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере.
По материалам дела известно, что обвиняемый в декабре 2017 года, работая менеджером продаж одной из кредитной организации, обманул клиента банка на 13 тысяч долларов США, эквивалентных более 700 тысячам рублей.
Жительница г.Сургута обратилась к нему с просьбой помочь ей закрыть валютный счет и на более выгодных условиях открыть новый. А преступник решил похитить деньги, находящиеся на счете клиентки, для этого он сообщил ей ложную информацию, узнав код – подтверждение для закрытия счета.
После махинаций он обналичил денежные средства, подделав подпись, и распорядился деньгами по своему усмотрению.
Предприимчивый менеджер также обманул другого клиента Банка, у которого был открыт счет в кредитной организации на сумму более 1 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Мегионский городской суд, во время следствия Банк возместил потерпевшим ущерб в полном объёме.
Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.