В Мегионе будут судить мошенника, который обманул югорчан на крупные суммы Фото: pixabay.com

Прокуратура г.Мегиона утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 29–летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере.

По материалам дела известно, что обвиняемый в декабре 2017 года, работая менеджером продаж одной из кредитной организации, обманул клиента банка на 13 тысяч долларов США, эквивалентных более 700 тысячам рублей.

Жительница г.Сургута обратилась к нему с просьбой помочь ей закрыть валютный счет и на более выгодных условиях открыть новый. А преступник решил похитить деньги, находящиеся на счете клиентки, для этого он сообщил ей ложную информацию, узнав код – подтверждение для закрытия счета.

После махинаций он обналичил денежные средства, подделав подпись, и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Предприимчивый менеджер также обманул другого клиента Банка, у которого был открыт счет в кредитной организации на сумму более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Мегионский городской суд, во время следствия Банк возместил потерпевшим ущерб в полном объёме.

Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.