Полицейские Лангепаса провели лекции для школьников и студентов колледжа Фото: ОМВД России по г.Лангепасу

Полицейские Лангепаса для правового информирования несовершеннолетних и воспитания активной гражданской позиции в молодёжной среде провели лекции для школьников и студентов колледжа.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних, юрисконсульт правовой группы и представитель Общественного совета ОМВД России по г.Лангепасу рассказали об основных документах, в которых закреплены права ребёнка и напомнили о том, куда следует обращаться в случае нарушения прав.

Во время беседы была рассмотрена Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка.

- Регулярно проводимые профилактические мероприятия для подрастающего поколения является неотъемлемой частью работы сотрудников полиции. Знание юридических норм необходимо для ребят, поскольку часто из-за правовой безграмотности можно стать как правонарушителями, так и жертвами преступлений. Именно поэтому воспитание правовой культуры является важной частью воспитания в целом, − отметил общественник.

Учащиеся активно участвовали в беседе и получили ответы на все заданные вопросы.