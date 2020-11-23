Югорчанину грозит 6 лет тюрьмы за кражу овощей Фото: ОМВД России по Кондинскому району

В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району обратился житель поселка Куминский. И заявил, что кто-то проник в его дом, откуда похитили деньги и продукты питания: картофель, свеклу и морковь. Общий ущерб от кражи составил порядка 4 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый местный 45-летний житель, который признался в совершенном преступлении и пояснил, что в тот день он зашел к своему знакомому, чтобы одолжить денег, но его дома не оказалось. Тогда, воспользовавшись отсутствием хозяина, он открыл форточку в комнату и украл деньги и овощи.

Затем на украденные деньги он купил алкоголь, а овощи припрятал в сарае, чтобы в дальнейшем их продать. Но исполнить задуманное не успел, так как похищенные продукты питания изъяли сотрудники полиции.

Следственным отделом ОМВД России по Кондинскому району было возбуждено уголовное дело и уже передано в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.