В Ханты-Мансийске пройдет первый этап Кубка России по биатлону среди мужчин Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

С 24 по 30 ноября, в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске, пройдёт первый этап Кубка России по биатлону среди мужчин, а также Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров.

Соревнования начнутся 26 ноября. В первый день биатлонистам предстоит преодолеть спринтерскую дистанцию в 10 км. Затем, спортсмены будут состязаться в гонке преследования. В заключительный день, 29 ноября, участников ждет большой масс-старт.

В гонке примут участие сразу 60 спортсменов, но поскольку на стрельбище только 30 установок, стрелять спортсмены будут по очереди.

Все участники стартуют одновременно, пройдя круг до первого огневого рубежа, а там биатлонисты разделяются на две группы: участники с 1-го по 30-ый номер отправятся на стрельбище, а с 31-го по 60-й уйдут дальше на дистанцию.

На втором круге группы поменяются местами, а уже все остальные рубежи, начиная со второго, пройдут, как в обычном масс-старте.

Такая дисциплина является очень зрелищной, так как спортсмены чаще заезжают на стадион, и большая часть гонки проходит на виду у зрителей. Ожидается, что на соревнования приедут свыше 120 спортсменов из более чем 20 регионов России.

В этапе Кубка России в Ханты-Мансийске примут участие только мужчины. Женские старты первых двух этапов пройдут в Тюмени. Второй этап Кубка России среди мужчин и юниоров примет Уват.