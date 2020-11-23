Женщина из Радужного попалась мошеннику в интернете Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции города Радужного обратилась горожанка с заявлением о хищении.

Она нашла объявление в интернете о продаже ноутбука. Списалась с продавцом и выяснила технические характеристики товара. Предложила собеседнику перевести 18 тысяч рублей в счет оплаты вместо выставленных 20 тысяч.

Молодой человек согласился на такие условия и стал создавать видимость осуществляемой сделки-купли продажи. Выслал в сообщении мнимую транспортную накладную об отправке ноутбука. Женщина в свою очередь перевела на банковскую карту неизвестного указанную сумму, а он ей в ответ трек-номер по отслеживанию доставки.

Спустя 10 дней югорчанка пришла в офис транспортной компании для получения посылки, но специалисты сказали, что на ее имя ничего не поступало. Она перезвонила продавцу, который пообещал решить все вопросы, а сам занес покупательницу в черный список и перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что продавцом является 16-летний житель Нового Уренгоя.

Во время допроса молодой человек пояснил, что он не планировал продавать ноутбук. Объявление выставил для привлечения внимания и пытался заработать карманных денег на доверчивых пользователях интернета.

В отношении несовершеннолетнего злоумышленника СО ОМВД России по г.Радужному возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.