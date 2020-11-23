Югорские пожарные спешат на помощь: за выходные спасены 4 человека в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске Фото: Главное управление МЧС по ХМАО-Югре

Диспетчеру Ханты-Мансийского пожарно-спасательного поступило сообщение о запахе дыма в одной из квартир двухэтажного жилого дома по улице Гагарина.

Через 4 минуты прибыв на место, пожарные установили, что дым исходит из подвального помещения. Спасатели обследовали подвал, где обнаружили двоих мужчин, один из которых находился в бессознательном состоянии.

Пострадавших вынесли на воздух и сразу же оказали первую помощь и передали медикам.

Второй случай со спасением произошел в Нефтеюганске. Очаг пожара был ликвидирован в течение 5 минут, площадь горения – 1,5 квадратных метра. Причиной загорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ещё один пожар произошел также Нефтеюганске, в двухэтажном деревянном доме. Дежурные подразделения на место прибыли быстро. Из окна квартиры на втором этаже шёл дым, подъезд также был задымлен.

Спасатели немедленно эвакуировали жильцов, параллельно приступив к тушению пожара. Огонь распространялся стремительно, создалась угроза перехода пожара в чердачное помещение, что значительно ухудшило бы обстановку. Затем, понявшись на второй этаж, вскрыли дверь из которой распространялся дым.

- Видимости внутри практически не было, дым заполнял все, мы шли на ощупь, на кухне обнаружили очаг, но надо было искать людей. В соседней комнате нашли человека без сознания. Вынесли, вернулись. Нашли второго пострадавшего. Вынесли, опять вернулись, подали воду - рассказал начальник караула Тараканов.

За 11 минут было спасено 2 человека и ликвидирован угрожавший всему дому пожар, причина которого на данный момент выясняется.