Сургутянка заказала шапку, а ей отправили нарезанную бумагу Фото: pixabay.com

За минувшие дни в Югре зарегистрировано 23 факта мошенничества и краж с банковских карт, югорчане лишились 4 миллиона 400 тысяч рублей. Большинство случаев зарегистрировано в Сургуте и Ханты-Мансийске.

46-летняя жительница Сургута хотела приобрести шапку, нашла сайт, в ассортимент которого входят головные уборы. С женщиной по телефону связался менеджер интернет-магазина и убедил югорчанку, что товар необходимо оплатить в отделении «Почты России». При получении заказа, женщина оплатила посылку наложенным платежом в сумме более 6 тысяч рублей. Распаковав бандероль, сургутянка обнаружила вместо выбранного товара нарезанную бумагу.

В Мегионе жительница хотела купить верхнюю одежду через соцсеть «Инстаграм». Продавали вещи в аккаунтах «orig_coses» «outlet_boutique_isabella» и женщина перевела на счет мнимого продавца свыше 5 тысяч рублей, но товар не получила.

Похожим способом лишилась 3 тысяч жительница Нефтеюганского района. Она хотела заказать в интернете павлопосадский платок. Однако, оплатив посылку в отделении «Почты России», обнаружила в ней ночную сорочку.

Полицейскими возбуждены уголовные дела по всем, принимаются меры к задержанию подозреваемых.