В Югре обнаружены тела мужчин и женщин в запертых гаражах Фото: pixabay.com

Следственным управлением СК России по ХМАО – Югре проводятся проверки по фактам смерти граждан от отравления выхлопными газами автомобилей.

В Сургуте 19 ноября 2020 года около 3 часов дня в салоне автомобиля, стоявшего в гараже, обнаружены тела мужчины и женщины.

Спустя двое суток – 21 ноября 2020 года около 8 часов утра в Нижневартовске обнаружены тела молодого человека и девушки. Они находились в заведенном автомобиле в гараже.

В обоих случаях гаражи были заперты изнутри, погибших обнаружили их родственники. Никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти в обоих случаях нет. Скорее всего молодые люди отравились окисью углерода, содержащейся в выхлопных газах.

Но несмотря на отсутствие видимых признаков преступления, следственными отделами проводятся проверки, чтобы выяснить все обстоятельства и точные причины смерти погибших.

Следственное управление СК России по ХМАО-Югре, в связи с наступлением холодного времени года и участившимися случаями отравления выхлопными газами автомобилей, предупреждает, что длительное пребывание в салоне не двигающегося транспорта при заведенном двигателе в закрытом пространстве, например гараже, наполненном выхлопными газами, опасно для жизни и здоровья.

Если нужно завести автомобиль для обогрева, то необходимо регулярно проветривать помещение, в котором находится заведённый транспорт.