Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 ноября 2020 года увеличилось на 200 человек Фото: pixabay.com

Югорчане продолжают заражаться коронавирусом, за последние сутки зарегистрировано 200 новых случаев заболевания. За весь период лабораторно подтверждено 32 866 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической структуре: на момент выявления у 126 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 50 зафиксирована пневмония, у 24 человек – бессимптомное течение болезни.

Контакт установлен в 180 случаях, по 20 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 500 человек, сняты с наблюдения – 94 377 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 5 265 человек, всего – 995 944.

Первые в списке по заболеваемости: Ханты-Мансийск – 37; Нижневартовск – 27; Сургут – 25; Нягань – 19; Советский район – 16; Нефтеюганский район – 14; Когалым – 10.

Далее идут: Ханты-Мансийский район – 7; Сургутский район – 5; Мегион – 5; Югорск – 5.

Закрывают список: Кондинский район – 4; Урай – 3; Нижневартовский район – 3; Покачи – 3; Белоярский район – 2; Радужный – 2; Березовский район – 1.

Состояние 153 пациентов тяжелое, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 368 человек.

За сутки вылечились 100 человек, за весь период пандемии – 27 780 югорчан.