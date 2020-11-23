«Югорские звездочки» показали свои таланты на фестивале в Ханты-Мансийске Фото: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Фестиваль детского творчества «Югорские звездочки» является традиционным мероприятиям для юных хантымансийцев.

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 20 «Сказка» являются организаторами праздника таланта и творчества дошкольников.

Фестиваль проводится в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в рамках Всероссийского фестиваля «Истоки Великой Победы».

В этом году мероприятие проводится в онлайн формате, однако основная идея его проведения сохранена, а именно: выявление и поддержка творческих способностей, содействие формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма.

Кроме того, сохранение исторической памяти, национально-культурных традиций разных народов России является одной из главных задач фестиваля. И действительно, дети дошкольного возраста знают о событиях времен Великой отечественной войны, с гордостью рассказывают о своих прадедах, чтят память о погибших воинах, знают и понимают, для чего горит вечный огонь.

В детском празднике приняли участие более 100 обучающихся, которые продемонстрировали свои артистические и творческие способности в различных жанрах: вокальном, хореографическом, художественном слове.

Члены жюри оценили и отметили соответствующей номинацией каждое выступление дошколят: за выразительное исполнение патриотической песни, за яркое воплощение художественного образа, за сохранение памяти о героях войны, за воплощение патриотической мысли, за лучшую песню о Родине.

Художественные номера Фестиваля размещены на сайтах дошкольных учреждений.