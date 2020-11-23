Погода в Югре на 23 ноября 2020 года: малооблачно и без осадков Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 23 ноября: Днём температура воздуха -4,-9 ºС, в южных и восточных районах до -15 ºС. Ночью -10,-15 ºС, в северо-западных районах до -5 ºС. Малооблачно. Без осадков. Местами изморозь. Ветер юго-западный 5 - 10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -7,-9 ºС, ночью -11,-13 ºС. Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный 5 - 10 м/с.

В Сургуте: Днём -8 °С, ночью -9 °С, облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер южный 3-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -6 °С, ночью -11 °С, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -8 °С, ночью -9 °С, пасмурно, ветер южный 3 м/с.

В Когалыме: Днём -8 °С, ночью -1 °С, облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 м/с.

В этот день православная церковь отмечает память шести апостолов от семидесяти, в том числе Ераста и Родиона. Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. Если в этот день случалось особо сильное ненастье - с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью или морозом, - нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы не злилась на людей.