В Югре решают, в каком формате пройдет губернаторская елка

Резиденция елки в 2019 году. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Всероссийский, 14 по счету, съезд Дедов Морозов и Снегурочек, который традиционно проходил в Ханты-Мансийске, отменен из-за пандемии. Сейчас решается, как будет проходить губернаторская елка.

Культурно-туристический проект «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири» планируется провести только в режиме онлайн. Об этом рассказал директор департамента культуры ХМАО-Югры Артур Латыпов.

- Губернаторская елка для одаренных детей и детей с особенностями развития состоится, но в каком режиме пока решается. Все дети обязательно получат подарки от Деда Мороза, - прокомментировал Артур Латыпов.

Съезд Дедов Морозов и Снегурочек был запланирован на первые числа декабря. Напомним, в Югре из-за пандемии отменены все массовые новогодние гуляния.