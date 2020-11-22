В Югре за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 204 пациентов

Фото с сайта pixabay.com

Новыми данными по ситуации с коронавирусной инфекцией на 22 ноября поделились в правительстве Югры. За минувшие сутки выявлено 204 заболевших в 22 муниципалитетах. Таким образом, зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа 32 666 случаев COVID-19.

Больше всего заболевших в Сургуте – 34. В Ханты-Мансийске 21 зараженный; в Нижневартовске– 19; Нягани – 14; Нефтеюганске – 11; в Сургутском районе – 10; в Нефтеюганском районе и городе Югорске по 9 случаев; в Кондинском районе и в городе Мегионе по 8 заболевших; в Радужном и Ханты-Мансийсом районе по 7 случаев; в Когалыме, Покачах и Советском районе по 6 больных; в Урае, Лангепасе, Пыть-Яхе и Нижневартовском районе по 5 зараженных. В Березовском районе коронавирус выявлен у 4 человек, в Белоярском районе у 3, в Октябрьском районе у 2 местных жителей.

На момент выявления у 90 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 106 зафиксирована пневмония. Среди контактных находятся 184 человека.

Состояние 162 пациентов тяжелое, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерли 363 человека.