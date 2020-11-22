В Югре до особого распоряжения закрыты все ледовые переправы

Река Обь. Фото Василия Ситникова из группы "Привет сей час Нижневартовск" во "ВКонтакте"

Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение по предупреждению случаев выезда автотранспорта на неокрепший лед водоемов автономного округа. Приичной тому стало очередная трагедия на льду.

Напомним, в Березовском районе на реке Ляпин в 12 километрах от поселка Сосьва провалился под лед автомобиль, в котором находились 9 человек. В результате аварии двое человек погибли: беременная женщина и новорожденный ребенок.

- Прошу все контрольно-надзорные органы активизировать деятельность на создаваемых ледовых переправах, принять необходимые меры по недопущению использования их людьми до тех пор, пока переправы не будут сданы в эксплуатацию, – поручила глава региона.

Отметим, что с начала холодов и ледостава в регионе этот трагический случай уже не первый.