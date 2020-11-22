Погода в Югре 22 ноября 2020 года: гололед и ветер

Фото из группы "Привет сей час Нижневартовск" во "ВКонтакте"

В воскресенье 22 ноября в Югре синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами небольшой снег, гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -7 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.

В Сургуте утром пасмурно, днем ясно, после обеда переменная облачность и без осадков. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут -3, -7 градусов.

В Нижневартовске облачно и без осадков. Ветер западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха составит -4, -6 градусов.