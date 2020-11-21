Во время пожара на нефтеюганской птицефабрике погибли три человека

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Нефтеюганский следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Было установлено, что трое мужчин погибли во время пожара на территории птицефабрики в поселке Сингапай. Возгорание случилось в ночь с 20 на 21 ноября около часа ночи в одноэтажном строении в виде совмещенных двух строительных балков, оборудованное под жилое помещение.

В момент возгорания в нем находилось не менее шести. Трое из них смогли выбежать на улицу, получив незначительные травмы. Тела остальных мужчин обнаружил в ходе тушения пожара. Сейчас их личности устанавливаются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в настоящее время не исключается версия возгорания из-за короткого замыкания электропроводки. Расследование продолжается.