Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 ноября 2020 года увеличилось на 207 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Суббота ознаменовалась для жителей региона печальной новостью: еще пять человек скончались от COVID-19. Таким образом, общее число погибших - 357.

Кроме того, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 207 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 32 462. По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 20, с симптомами ОРВИ - 126, в бессимптомной форме - 7.

Картина заболеваемости в населенных пунктах выглядит следующим образом:

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 257 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 27 467.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 24 822 человека с COVID-19, с начала периода - 2 064 748. Выздоровевших - 26 021, за весь период - 1 577 435. Умерших - 476, с начала периода - 35 778.