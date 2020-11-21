В Ханты-Мансийске неплательщикам помогут разобраться с долгами за коммуналку Фото: pixabay.com

АО «Информационно-расчетный центр» Ханты-Мансийска совместно с МП «ЖКУ» и отделением судебных приставов организуют выездной мобильный пункт для должников по коммунальным платежам.

Грамотные специалисты будут ждать граждан 21 ноября с 12:00 до 16:00 по адресу: Заводская, 11. Они помогут узнать размер неуплаты и расскажут, как ее погасить удобным способом.

Напоминаем, что для наступления негативных последствий не обязательно иметь большую задолженность. Платить за коммунальные услуги - это обязанность гражданина, закрепленная нормами законодательства. За ее невыполнение человек несет ответственность.

В первую очередь неплательщика ждет начисление пени. Также управляющая компания может обратиться в суд с целью принудительного взыскания задолженности. Если и в этом случае долг продолжает копиться, то помимо пени начисляется госпошлина. Кроме того, семь процентов от суммы получившегося в итоге долга придется заплатить судебным приставам - это так называемый исполнительский сбор, который по закону не может быть менее одной тысячи рублей с физического лица.

Что касается УК, то она вправе приостановить оказание услуг: отключить электричество, горячую воду, перекрыть канализацию. Крайняя мера, которая может быть применена - выселение.