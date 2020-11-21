Погода в Югре на 21 ноября: выглянет солнышко

Погода в Югре на 21 ноября Фото: pixabay.com

В Югре облачно с прояснениями. По северу и востоку небольшие осадки в виде снега. В отдельных районах - гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с, по северным районам порывы достигнут 15-17 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем +1...-4.

Ханты-Мансийск: ясно. Днем -1, ночью - 11. Ветер 5-10 м/с.

Сургут: ясно. Днем -2, ночью -7. Ветер 6-10 м/с.

Нижневартовск: малооблачно. Днем -2, ночью -6. Ветер 6-11 м/с.

Нефтеюганск: малооблачно. Днем -1, ночью -7. Ветер 6-10 м/с.

Когалым: пасмурно. Днем -1, ночью -6. Ветер 7-12 м/с.