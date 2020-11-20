Врачи Нижневартовска спасли маленького пациента с COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Двухлетний малыш поступил в приемный покой инфекционного госпиталя Нижневартовской окружной клинической больницы в крайне тяжелом состоянии.

По словам мамы, температура у ребенка поднялась вечером, вызвали скорую, а уже в инфекционном отделении Нижневартовской окружной детской больницы взяли мазок, который показал положительный результат на COVID-19.

За ночь ребенку становилось все хуже и хуже, и к моменту транспортировки мальчика в инфекционный госпиталь Нижневартовской окружной клинической больницы состояние ребёнка требовало немедленного подключения к ИВЛ.

- Волнений, переживаний было очень много, самый маленький пациент во время пандемии! Каждый день видя слёзы матери хотелось сделать что-то невозможное и всеми силами помочь!- рассказала врач-инфекционист и заведующая инфекционным госпиталем Марина Кустова.

В реанимационном отделении госпиталя сразу же был создан пост индивидуального контроля за ребёнком, ежедневно на врачебных консилиумах обсуждалась коррекции лечения маленького пациента.

Заведующей госпиталем Мариной Кустовой и врачом анестезиологом-реаниматологом Владиславом Руденко были проведены консультации с федеральными центрами и ведущими специалистами страны.

Когда состояние ребенка улучшилось и после отрицательных анализов, его перевели в детскую окружную клиническую детскую больницу.

- Врачи делали все возможное, несомненно, им было очень сложно, так как ранее работать приходилось только со взрослыми пациентами. Но они всегда находили время всё рассказать, по всем анализам, всем показателям, только благодаря нашим врачам ребенок сейчас жив,- делится мама мальчика Виктория.

Сегодня малыш уже вернулся к прежней жизни: бегает, рисует, разговаривает и практически полностью реабилитирован.