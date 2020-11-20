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Трое жителей Советского района ответят за оскорбления полицейских

Виновные заплатят компенсацию морального вреда
Виктория Терина
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Трое жителей Советского района ответят за оскорбления полицейских

Трое жителей Советского района ответят за оскорбления полицейских

Фото: Татьяна Коркина

Советским районным судом ХМАО – Югры вынесены решения против 3 жителей района за оскорбление представителей власти.

Пьяный житель поселка Коммунистический вблизи местного дома культуры, оскорблял односельчан. На замечания участкового полиции не реагировал и сопротивлялся, когда его хотели доставить в отдел полиции. При этом, вел себя агрессивно, матерился на сотрудника полиции.

В настоящее время мужчина осужден и признан виновным по статье «Оскорбление представителя власти». Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов. Также по решению суда злоумышленнику предстоит заплатить 7 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда полицейскому.

Другой подозреваемый, находясь в служебном кабинете участкового пункта полиции в г.п. Агириш, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, в присутствии посторонних лиц, стал нецензурно выражаться на сотрудника полиции. Ему назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ и предстоит возместить моральный вред полицейскому в сумме 7 тысяч рублей.

В третьем случае, житель Советского, задержан за совершение ряда административных правонарушений и во время задержания ударил одного из полицейских ногой в бедро, за это ему предстоит возместить моральный вред полицейскому, в размере 15 тысяч рублей.

Криминал