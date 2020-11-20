Появились подробности трагедии на реке в Березовском районе: возбуждено уголовное дело

Появились подробности трагедии на реке в Берёзовском районе: возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по ХМАО – Югре

Березовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по факту смерти 29-летней беременной женщины и 5 месячного ребенка, которые погибли в утонувшем автомобиле.

В совершении преступления подозревается 29-летний житель села Ломбовож, который находился за рулем утопленного автомобиля.

Как выяснили следователи 19 ноября 2020 года в вечернее время автомобиль Шевроле-Нива с 8-ю местными жителями, в числе которых 3 детей и беременная женщина, выехал из села Ломбовож в направлении поселка Сосьва Березовского района ХМАО-Югры.

Ночью 20 ноября 2020 года, на расстоянии около 12 км. до поселка Сосьва водитель, несмотря на отсутствие оборудованной ледовой переправы и достаточной толщины льда, решил пересечь русло реки Ляпин, чтобы доехать к месту назначения. При этом, он не высадил пассажиров и не убедился в безопасности своих действий. Мужчина увеличил скорость и направил автомобиль в сторону противоположного берега.

Из-за того, что лёд ещё тонкий, автомобиль со всеми находившимися в нем людьми, провалился в воду. В результате происшествия 29-летняя беременная женщина и 5-месячный ребенок погибли, 6-летняя девочка находится в состоянии комы. Сам водитель, а также 10-летний ребенок, две женщины и двое мужчин не пострадали.

По уголовному делу проводится расследование. Организованы мероприятия по поиску утонувшей женщины и ребенка, подозреваемый задержан, решается вопрос о его наказании.