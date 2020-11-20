В Югорских МФЦ появились новые услуги Фото: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Изменения в перечень государственных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, внесли члены правительства Югры во время очередного заседания, под председательством губернатора Натальи Комаровой.

В дополнение МФЦ будет предлагать четыре государственные услуги. В их числе – заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан; ежемесячная денежная выплата на проезд ребенка из многодетной семьи в возрасте от 14 до 24 лет; проведение технического осмотра, оценки технического состояния самоходных машин и других видов техники; прием экзаменов на право управления самоходными машинами с выдачей удостоверений тракториста-машиниста.

- Включение данных услуг в перечень позволит обеспечить доступность их получения, – пояснила Наталья Комарова.

Всего с сегодняшнего дня Югорские многофункциональные центры предоставляют 124 государственных услуги.