Власть Югры слышит жителей, убедился федеральный эксперт

В онлайн-встрече приняли участие главы муниципальных образований, специалисты отраслевых органов власти, команда губернатора Югры, жители ХМАО. Скриншот видео

Доступность услуг и сервисов для югорчан в период пандемии, их качество и скорость обратной связи обсудили участники прямого эфира в соцсетях губернатора Югры Натальи Комаровой сегодня, 20 ноября.

Глава Югры отметила, что вызовы пандемии нарастили спрос и нагрузку на действующие сервисы по оказанию услуг и помощи югорчанам. Доступность, удобство сервисов, качество и скорость получения услуг – очень важные составляющие, которые влияют на общественное настроение, качество жизни людей, считает Наталья Комарова.

– С помощью таких механизмов можно освободиться от огромного количества барьеров, которые в настоящее время так или иначе препятствуют эффективному диалогу между органами власти и гражданами. Это одна из главных задач национальной инициативы, над которой мы сейчас работаем в партнерстве с Агентством стратегических инициатив. Она сейчас на рабочем столе, что называется, – пояснила глава региона.

Основные задачи в этом направлении окружное правительство сконцентрировало в проекте «Бережливый регион», который реализуется с 2016 года. Югра первая начала оказывать государственные услуги без участия чиновника. Это решение получило высокую оценку при отборе идей для форума «Сильные идеи для нового времени» под эгидой АСИ и попала в Топ -100. Этим опытом уже заинтересовались Санкт-Петербург и Волгоградская область.

Югорчане познакомились с работой Центра управления регионом, созданным поручению президента России. Учреждение начало работу с сегодняшнего дня. ЦУР будет заниматься сбором сообщений и предложений от югорчан, поступающих из разных источников, пояснила руководитель Центра управления регионом Валентина Колпакова.

Независимую оценку решениям регионального правительства дал федеральный эксперт – директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин. Он отметил, что Югра – один из первых регионов в России, в котором принята концепция бережливого производства, направленная на вовлечение граждан в улучшение качества услуг, доступности сервисов.

– Открытие центра поднимает на новый уровень работу с обращениями граждан в социальных сетях. В Югре уже выстроена качественная, эффективная работа в социальных медиа, власть слышит пользователей, применяет новые инструменты и решения для выстраивания диалога на той площадке, где это удобно делать жителю. Губернатор Югры Наталья Комарова – один из немногих руководителей субъектов России, работающий с личными сообщениями в директе в соцсетях. ЦУР Югры – это команда опытных специалистов. Но оценку качеству работы моих коллег из региона будут ставить, конечно же, жители, – считает Владимир Туровцев.