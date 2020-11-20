Оперативники Радужного задержали омича, который украл чужие деньги Фото: ОМВД России по г. Радужному

В дежурную часть ОМВД России по городу Радужному обратился местный житель, который сообщил, что кто-то списывает с его банковского счёта деньги. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска нашли подозреваемого, им оказался 34-летний житель Омской области. Оперативники Радужного, выехав в командировку в г. Омск, задержали подозреваемого.

Мошенник приезжал на заработок в Ханты-Мансийск, купил сим-карту и вставил в свой телефон, предназначенный для двух симок. При этом у него уже имелась сим-карта, подключённая к услуге «мобильный банк».

Мужчина решил проверить баланс на своей банковской карте и случайно отправил смс-запрос на короткий номер с сим-карты, приобретённой в Ханты-Мансийске. Он удивился тому, что на счёте имеется 196 тысяч рублей.

После чего злоумышленник быстро догадался, что прежний владелец, отказавшись от сим-карты, не отключил от неё услугу «мобильный банк» и решил этим воспользоваться. Он стал переводить деньги с чужого счёта на свой через смс-переводы.

Всего преступник совершил 16 переводов по 8 тысяч рублей, а затем снял все деньги в банкомате.

Подозреваемый признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело.