Школьники Югры делятся в социальных сетях правилами противоэпидемической безопасности Фото: pixabay.com

Уроки личной гигиены стали обязательной частью воспитательного процесса во всех школах Нефтеюганского района.

Воспитанники Центра молодежных инициатив Пойковского сняли видеоролик, в котором напомнили о том, как нужно вести себя во время пандемии, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Похожий ролик сняли в Куть-Яхской школе, где педагоги на собственном примере рассказали об основных шагах, позволяющих снизить распространение вирусных инфекций в помещении школы.

Видеоролики, памятки регулярно публикуются в соцсетях каждого образовательного учреждения. И конечно, такая информация размещается на информационных стендах школ и детских садов на самых видных местах, чтобы видеть плакаты могли не только дети, но и их родители. Учителя также напоминают школьникам об ограничении, которое с недавнего времени действует в Югре.

Еще с начала учебного года все школы района, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, позаботились о разделении потоков учащихся, чтобы избежать скопления детей в коридорах.

Педагоги и персонал в обязательном порядке носят медицинские маски. Ученики могут ими пользоваться по желанию. В помещениях школ стали чаще проводиться влажные уборки и проветривания.

Все школы обеспечены запасом антисептических средств как для обработки поверхностей, так и для дезинфекции рук. На переменах для обеззараживания классов используются передвижные дезары.

Профилактические меры в образовательных учреждениях помогают сдерживать массовое распространение коронавируса и ОРВИ.

На данный момент в Нефтеюганском районе на карантине находятся – 20 из 269 классов. При этом обучающиеся там ребята продолжают освоение своих образовательных программ в дистанционной форме.