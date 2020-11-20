Жительница Сургута сообщила мошенникам реквизиты банковской карты и лишилась своих денег Фото: pixabay.com

В Югре зарегистрировано 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители региона за сутки лишились более 1 миллиона рублей.

Жительнице Сургута позвонил мужчина, представившись сотрудником банка, предложил снизить процентную ставку по кредиту. Женщина заинтересовалась и продолжила телефонный разговор. И даже когда незнакомец попросил назвать реквизиты карты югорчанки и код, который пришел ей на сотовый телефон, женщину ничего не смутило. А мошенники благополучно украли с её счета 11 тысяч рублей.

В Нижневартовске пенсионерка хотела приобрести своему внуку сотовый телефон. Нашла подходящий гаджет в интернете и оформила заказ. Оплату товара женщина совершила путем наложенного платежа в отделении «Почты России». Она заплатила 9 тысяч рублей, а после вскрытия посылки обнаружила сотовый телефон другой марки и наименьшей стоимости.

22-летний житель Урая обратился в полицию после того, как ему позвонил якобы сотрудник банка. Звонивший сообщил молодому человеку, что на его имя оформлен кредит и чтобы освободиться от кредитных обязательств попросил перевести по номеру телефона 124 тысячи рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.