В Югре начал работу Центр управления регионом Фото: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В Югре сегодня начал свою работу Центр управления регионом (ЦУР), сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

Он будет координировать работу по сбору, мониторингу и обработке жалоб и предложений югорчан, поступающих из разных источников. В приоритете – основные социально значимые направления: здравоохранение, социальная защита населения, образование, транспорт, ЖКХ, дорожное хозяйство и энергетика. Партнером Югры в создании ЦУР выступило АНО «Диалог».

- Сегодня мы досрочно выполнили поручение президента страны, открыв Центр управления регионом в Югре. Нашей главной целью является не просто быстрое решение возникающих проблем жителей, а системное решение проблем через улучшение процессов, комплексный анализ и предоставление объективных данных губернатору, Правительству Югры, руководству органов местного самоуправления для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества жизни югорчан, - рассказал первый заместитель губернатора округа Алексей Шипилов.

В задачи ЦУР входит сбор сообщений жителей из официальных источников, социальных сетей, выявление системных проблем, обеспечение коммуникации с органами власти для выработки оперативных решений.

Возглавила ЦУР Югры Валентина Колпакова, которая ранее являлась региональным куратором проекта «Инцидент Менеджмент».

- Пользователи привыкли получать информацию и ответы на свои вопросы из социальных сетей, и не в течение 30 дней, а гораздо быстрее. Сейчас срок ответа на сообщения в соцсетях составляет не более трех часов. Все органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления, руководители муниципальных образований зарегистрированы в социальных сетях и ведут работу с сообщениями пользователей - отмечает Валентина Колпакова.

Она также добавила, что эффективность коммуникации особенно четко ощущается в период пандемии, когда большая часть действий и процессов ушла в онлайн. Теперь, с открытием Центра управления регионом, информации станет больше, а значит анализ будет комплексным, а ответы на обращения граждан – быстрее.