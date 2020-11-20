В Нефтеюганске будут судить водителя, который насмерть сбил пожилую женщину Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюгансе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя. Он обвиняется по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В сентябре 2020 года подсудимый, управляя автомобилем «Тойота Королла», нарушил правила дорожного движения, выехав на нерегулируемый пешеходный переход, расположенный в районе развлекательного комплекса «Империя» в г. Нефтеюганске.

Мужчина вовремя не снизил скорость и сбил пешехода - пожилую женщину.

Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд. Виновному в ДТП грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Мы писали ранее о том, как в Нижневартовске арестовали водителя, который сбил пешехода и напал на журналистов.