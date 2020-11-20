Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 ноября 2020 года увеличилось на 203 человека Фото: pixabay.com

Как сообщает Оперативный штаб 32 255 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За сутки зафиксировано и подтверждено 203 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах.

По клинической структуре: на момент выявления у 106 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 88 зафиксирована пневмония, у 9 человек бессимптомная форма болезни.

Контакт установлен в 183 случаях, по 20 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 787, сняты с наблюдения – 93 397. За сутки на COVID-19 обследовано 8 919 человек, всего – 972 796 жителей региона.

Первыми в списке по заболеваемости: Сургут – 30; Нижневартовск – 25; Ханты-Мансийск – 24; Нефтеюганск – 11; Сургутский район – 10; Когалым – 10; Радужный – 9; Кондинский район – 9.

Далее идут: Ханты-Мансийский район – 8; Нефтеюганский район – 8; Югорск – 8; Советский район – 7; Белоярский район – 7; Нягань – 6; Урай – 6; Мегион – 5; Октябрьский район – 5; Покачи – 5.

Закрывают список: Лангепас – 4; Пыть-Ях– 3; Нижневартовский район – 2; Березовский район – 1.

Состояние 152 пациентов по-прежнему тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 352 человека.

За сутки выздоровели 247 югорчан, за весь период пандемии – 27 210 человек.